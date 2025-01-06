Лалас о Президентской медали Свободы: «Было нелепо и странно присуждать ее Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон»
Алекси Лалас высказался о присуждении Лионелю Месси награды от президента США.
Напомним, Джо Байден наградил форварда «Интер Майами» Президентской медалью Свободы – одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Месси не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме, объяснив это накладками с графиком.
Экс-футболист сборной США прокомментировал эту ситуацию.
«Было нелепо и странно присуждать [эту награду] Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон», – написал Лалас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Алекси Лаласа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем