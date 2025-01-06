Лалас о Президентской медали Свободы: «Было нелепо и странно присуждать ее Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон»

Алекси Лалас высказался о присуждении Лионелю Месси награды от президента США.

Напомним, Джо Байден наградил форварда «Интер Майами » Президентской медалью Свободы – одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Месси не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме, объяснив это накладками с графиком.

Экс-футболист сборной США прокомментировал эту ситуацию.

«Было нелепо и странно присуждать [эту награду] Месси . Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон», – написал Лалас .