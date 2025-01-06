РФС рекомендует клубам проводить сборы в России, заявил Дюков: «Проблема – климат. Планируем построить тренировочный центр на черноморском побережье»

Александр Дюков прокомментировал идею о проведении клубами сборов в РФ.

«Рекомендуем ли мы клубам проводить сборы в России? Безусловно, рекомендуем. Думаю, наши клубы использовали бы российскую инфраструктуру, тренировочные центры и поля. Но вы сами понимаете, в чем проблема – климат. Если посмотреть даже на черноморское побережье, то на нем есть не очень протяженный участок береговой линии ближе к Абхазии. Только на нем климат позволяет проводить круглогодичные сборы.

У нас есть планы по строительству там тренировочного центра для национальных сборных команд. Решение о выделении достаточно большого участка земли под эти задачи принято. Надеюсь, в следующем году мы сможем оформить этот земельный участок и в сжатые сроки построить тренировочный центр. В нем будет порядка 15 натуральных полей. Тренироваться там смогут как сборные, так и клубы.

Конечно, каждой команде для проведения тренировочных сборов необходимо одно или два поля. Но еще нужны и соперники. Чтобы они появились, нужен кластер и большое количество футбольных полей. Со строительством этого центра мы такую задачу решаем.

В Сочи уже есть неплохая инфраструктура – база в Мацесте, которую мы приобрели и развили, там пять полноценных футбольных полей. Есть тренировочная база у ФК «Сочи», есть стадион «Фишт». Строительство еще 15 полей создаст кластер, который сможет принимать достаточно большое количество клубов.

Команды смогут проводить сборы в районе Адлера и Сочи. Плюс там есть вся необходимая инфраструктура для проведения полноценных сборов – прекрасный аэропорт, хорошие отели», – сказал президент РФС.