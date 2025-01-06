  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РФС рекомендует клубам проводить сборы в России, заявил Дюков: «Проблема – климат. Планируем построить тренировочный центр на черноморском побережье»
29

РФС рекомендует клубам проводить сборы в России, заявил Дюков: «Проблема – климат. Планируем построить тренировочный центр на черноморском побережье»

Александр Дюков прокомментировал идею о проведении клубами сборов в РФ.

«Рекомендуем ли мы клубам проводить сборы в России? Безусловно, рекомендуем. Думаю, наши клубы использовали бы российскую инфраструктуру, тренировочные центры и поля. Но вы сами понимаете, в чем проблема – климат. Если посмотреть даже на черноморское побережье, то на нем есть не очень протяженный участок береговой линии ближе к Абхазии. Только на нем климат позволяет проводить круглогодичные сборы.

У нас есть планы по строительству там тренировочного центра для национальных сборных команд. Решение о выделении достаточно большого участка земли под эти задачи принято. Надеюсь, в следующем году мы сможем оформить этот земельный участок и в сжатые сроки построить тренировочный центр. В нем будет порядка 15 натуральных полей. Тренироваться там смогут как сборные, так и клубы.

Конечно, каждой команде для проведения тренировочных сборов необходимо одно или два поля. Но еще нужны и соперники. Чтобы они появились, нужен кластер и большое количество футбольных полей. Со строительством этого центра мы такую задачу решаем.

В Сочи уже есть неплохая инфраструктура – база в Мацесте, которую мы приобрели и развили, там пять полноценных футбольных полей. Есть тренировочная база у ФК «Сочи», есть стадион «Фишт». Строительство еще 15 полей создаст кластер, который сможет принимать достаточно большое количество клубов.

Команды смогут проводить сборы в районе Адлера и Сочи. Плюс там есть вся необходимая инфраструктура для проведения полноценных сборов – прекрасный аэропорт, хорошие отели», – сказал президент РФС.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Дюков
logoСочи
Олимпийский стадион Сочи
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пономарев о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами, в 2025-м ничего не изменится. Пусть к нам еще босиком приедут, а мы им бутсы подарим»
1412 января, 16:25
Глушаков об отстранении России: «Будет замечательно вернуться к европейским турнирам. Не знаю, скучают ли без нас, но результаты неплохие были»
321 января, 21:48
Габулов надеется на снятие бана с России: «Оснований не верить Дюкову нет. Слишком долго мы нигде»
181 января, 10:41
Президент Медиалиги Осипов: «Все руководители российского футбола положительно относятся к тому, что мы делаем»
330 декабря 2024, 16:20
Колосков о Дюкове: «Альтернативы ему нет и быть не может. У него обширная, структурированная, четкая программа»
2128 декабря 2024, 18:27
Рекомендуем
Главные новости
Вилья о Ла Лиге: «Хочу, чтобы судьба чемпионата решалась на последней минуте – и чтобы ее определили «Барса» и «Атлетико»
611 минут назад
Актуальные вакансии Спортса’’ – откликайтесь на подходящую, если хотите попасть в нашу команду!
14 минут назадВакансия
Кафанов о пенсии: «28 тысяч рублей. Учитывая, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть более достойной»
52сегодня, 09:58
Ольмо не хочет уходить из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией. Хавбек верит Лапорте и надеется сыграть в Суперкубке Испании
51сегодня, 09:42
«Зенит» рассматривает расставание с Родригао зимой. Клуб разочаровался в защитнике («ВсеПроСпорт»)
27сегодня, 09:21
Россия может сыграть с Венгрией в 2026 году, сообщил Митрофанов: «Обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств»
26сегодня, 08:42
Лалас о Президентской медали Свободы: «Было нелепо и странно присуждать ее Месси. Но если уж ты удостоился этой чести, то будь добр приехать в Вашингтон»
61сегодня, 08:10
Весной в Бундеслиге была невероятная развязка. Кого поддерживали в этой зарубе больше?
сегодня, 07:00Спецпроект
Сафонов – первый за 23 года россиянин, выигравший трофей во Франции. Смертин брал Кубок лиги с «Бордо»
23сегодня, 06:39
Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ», США вновь победили на МЧМ и другие новости
15сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о телефонных мошенниках: «Регулярно звонят. Иногда ловил себя на мысли, что практически уже поддался и поверил. Слава богу, что-то останавливало»
только что
Килиан Мбаппе: «Реал» переживает хороший момент, мы начали год очень хорошо. Мы должны выигрывать все трофеи и будем бороться»
125 минут назад
«Торино» предложил 12 млн евро за Казадеи, хавбек согласен на переход. «Челси» хочет 20 млн
1159 минут назад
Мостовой о Соболеве: «Глупо его сейчас травить, он может выстрелить во второй части сезона. Это по-прежнему игрок высокого класса»
10сегодня, 09:49
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» принимает «Ноттингем Форест»
1116сегодня, 09:15
«Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если не лучшая. Станкович способен привести клуб к трофею». Непомнящий о красно-белых
27сегодня, 09:10
Наумов о спортсменах в нейтральном статусе: «Они не сделали и не желают России ничего плохого. А тех, кто говорит гадости про страну, жизнь потом накажет»
3сегодня, 09:00
Прокуратура Амстердама о ситуации с Промесом: «Воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае»
14сегодня, 08:36
«Аталанта» отдала Годфри «Ипсвичу» в аренду. Защитник провел 1 матч в Серии А после трансфера за 9+1 млн евро
9сегодня, 08:25Фото
Ловчев не верит в чемпионство «Спартака»: «Не хватает в защите, надо выигрывать на классе, а его пока нет. Есть только индивидуальные успехи. «Зенит» все-таки сильнее»
26сегодня, 07:58
Рекомендуем