Рудковская о шоу Плющенко: «Золушка» – это мой Майбах, «Спящая красавица» – Роллс-Ройс. А что может быть лучше Роллс-Ройса?»
Накануне на «Live Арене» в Подмосковье прошла премьера шоу «Спящая красавица».
– Сколько времени заняла подготовка шоу?
– Вчера посчитали, что мы сшили 564 костюма. Во-первых, это очень дорогостоящий и самый долгий проект. Его невозможно повторить, в него вложено слишком много сил. Готовились мы год. Последний костюм для Мальчика-с-пальчика нам дали ровно в 13:00 к началу первого шоу, и Арсюша [младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко] буквально с корабля на бал.
Все смеялись: «Вы так долго это делаете, все точно успеете». Потому что мы готовили зимнее шоу еще летом. Некоторые думают, что это делается быстро, но заняло у нас это ровно год. Все остальные шоу я готовлю где-то полгода.
– За какой момент в шоу больше всего переживали?
– За полет девочек, потому что все они действующие спортсменки и чемпионки, представляющие штаб Евгения Плющенко. И все они почему-то любят летать. На мой взгляд, это немного опасно. Сегодня (5 января – Спортс’‘) на дневном шоу не сработала страховка, и они не полетели. На вечернем все сложилось. И, конечно, я переживала, успеет ли Дима [Билан], до последнего это было непонятно, но он успел.
– Что ждать в следующем году?
– У меня есть сказка, но если скажу, то мои конкуренты точно украдут (смеется). Я, конечно, шучу. Есть три варианта, и мы с командой их прорабатываем.
Пока я настолько истощена, что живу только «Спящей красавицей». Вчера еще у нас была «Золушка», а сегодня новое шоу. Все ребята спали по два часа, откатали два шоу. Все опустошены, еще никто не делал так две премьеры. «Золушка» – это мой Майбах, а «Спящая красавица» – Роллс-Ройс. А что может быть лучше Роллс-Ройса?..
– Как относитесь к сравнениям с шоу Татьяны Навки?
– У нас очень разные шоу. Я счастлива, что у меня совершенно другое шоу. Если вы посмотрите Танино шоу, по крайней мере, то, что я видела в интернете, то это технологии. Таня использует много экранов, технологий. У нее нейросеть, «Щелкунчик» будущего, и это очень интересно, она большая молодец.
Если бы у нас было одно и то же, это была бы конкуренция, но у нее свой зритель, у нас свой. Те, кто любят классические постановки, ходить в Большой театр, в Михайловский театр, понимают, о чем я говорю – эти люди любят классику.
Я сделала трилогию под классическую музыку Чайковского – это была моя мечта. Никто этого еще не делал: балет и лед. «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица» – самая сложная сказка, потому что говорят, что в театре она, так сказать, скучная, а мы постарались ее сделать максимально интересно, – сказала Рудковская.
Фигуристы разбежались по новогодним шоу: кого выбрали Плющенко, Навка и Авербух?
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