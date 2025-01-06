Ольга Смородская: «Возвращение Промеса в «Спартак» – недопустимая вещь. Зачем нам собирать преступников в России?»

Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Я считаю, что возвращение Промеса в «Спартак » – недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против! Суд принял решение, что он виновен, – это преступник, вы понимаете?

Мы понесем не только репутационные риски, но и самое главное – зачем нам собирать преступников в России? Я не понимаю, это очень глупо… Если бы меня спросили, я бы была категорически против», – сказала экс-президент «Локомотива».