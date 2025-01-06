Ольга Смородская: «Возвращение Промеса в «Спартак» – недопустимая вещь. Зачем нам собирать преступников в России?»
Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.
«Я считаю, что возвращение Промеса в «Спартак» – недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против! Суд принял решение, что он виновен, – это преступник, вы понимаете?
Мы понесем не только репутационные риски, но и самое главное – зачем нам собирать преступников в России? Я не понимаю, это очень глупо… Если бы меня спросили, я бы была категорически против», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем