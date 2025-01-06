Шахматист Даниил Дубов признался, что Нью-Йорк его не впечатлил.

В Нью-Йорке проходили чемпионаты мира по рапиду и блицу.

– Вы играли на Уолл-стрит, в самом центре финансового мира. Что по атмосфере?

– Ожидания у меня были высокие. Но видимо, Дмитрий Песков-то прав: Запад действительно загибается.

Шутки шутками, но я этого места вообще не понял. Выходишь из отеля – мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле... Грязный, насквозь пропахший марихуаной город с небоскребами в отдельных районах. Но даже эти небоскребы в среднем выглядят гораздо хуже, чем, например, Москва-Сити.

– Зрителей на чемпионате было много?

– Люди были, провала в этом смысле точно нет, – сказал Дубов .

«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ