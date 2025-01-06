Дубов о Нью-Йорке: «Видимо, Песков-то прав: Запад действительно загибается. Выходишь из отеля – мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле»
Шахматист Даниил Дубов признался, что Нью-Йорк его не впечатлил.
В Нью-Йорке проходили чемпионаты мира по рапиду и блицу.
– Вы играли на Уолл-стрит, в самом центре финансового мира. Что по атмосфере?
– Ожидания у меня были высокие. Но видимо, Дмитрий Песков-то прав: Запад действительно загибается.
Шутки шутками, но я этого места вообще не понял. Выходишь из отеля – мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле... Грязный, насквозь пропахший марихуаной город с небоскребами в отдельных районах. Но даже эти небоскребы в среднем выглядят гораздо хуже, чем, например, Москва-Сити.
– Зрителей на чемпионате было много?
– Люди были, провала в этом смысле точно нет, – сказал Дубов.
«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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