НБА. «Нью-Йорк» – «Орландо», «Миннесота» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Занимающий 3-е место на Востоке «Нью-Йорк » примет 4-ю команду конференции «Орландо », «Миннесота » Энтони Эдвардса попытается прервать серию из трех поражений во встрече с «Клипперс » Джеймса Хардена и Кавая Ленарда. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.