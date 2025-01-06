НБА. «Нью-Йорк» – «Орландо», «Миннесота» сыграет с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Занимающий 3-е место на Востоке «Нью-Йорк» примет 4-ю команду конференции «Орландо», «Миннесота» Энтони Эдвардса попытается прервать серию из трех поражений во встрече с «Клипперс» Джеймса Хардена и Кавая Ленарда.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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