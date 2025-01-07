«Милан» выиграл Суперкубок Италии впервые с 2016-го и сравнялся с «Интером» по трофеям. Лидирует «Ювентус» – 9 побед
«Милан» выиграл Суперкубок Италии впервые с 2016 года.
Команда Сержиу Консейсау одержала победу над «Интером» (3:2) в финале турнира.
До этого «россонери» не выигрывали трофей с 2016 года.
После этого матча у них 8 побед в Суперкубке. Столько же у «Интера», у лидирующего по количеству титулов «Ювентуса» – 9.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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