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  • «Милан» выиграл Суперкубок Италии впервые с 2016-го и сравнялся с «Интером» по трофеям. Лидирует «Ювентус» – 9 побед
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«Милан» выиграл Суперкубок Италии впервые с 2016-го и сравнялся с «Интером» по трофеям. Лидирует «Ювентус» – 9 побед

«Милан» выиграл Суперкубок Италии впервые с 2016 года.

Команда Сержиу Консейсау одержала победу над «Интером» (3:2) в финале турнира.

До этого «россонери» не выигрывали трофей с 2016 года.

После этого матча у них 8 побед в Суперкубке. Столько же у «Интера», у лидирующего по количеству титулов «Ювентуса» – 9.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСуперкубок Италии
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoМилан
logoСержиу Консейсау
logoЮвентус
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