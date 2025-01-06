Суперкубок Италии. «Интер» сыграет в финале с «Миланом». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Интер» сыграет в финале Суперкубка Италии с «Миланом».
Матч пройдет в Эр-Рияде.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Финал
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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