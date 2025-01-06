Виллиан Жозе интересен турецким клубам. «Спартак» готов отпустить форварда бесплатно, но тот не хочет уходить (Metaratings)
Виллиан Жозе может продолжить карьеру в Турции.
По информации Metaratings.ru, интерес к нападающему «Спартака» проявляют ряд клубов турецкой Суперлиги.
Официальных обращений в московский клуб не поступало. Утверждается, что красно-белые готовы отпустить игрока бесплатно, однако сам он не хочет уходить.
Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года за 2 млн евро. В рамках Мир РПЛ он провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями.
Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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