Виллиан Жозе интересен турецким клубам. «Спартак» готов отпустить форварда бесплатно, но тот не хочет уходить (Metaratings)

Виллиан Жозе может продолжить карьеру в Турции.

По информации Metaratings.ru, интерес к нападающему «Спартака » проявляют ряд клубов турецкой Суперлиги.

Официальных обращений в московский клуб не поступало. Утверждается, что красно-белые готовы отпустить игрока бесплатно, однако сам он не хочет уходить.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года за 2 млн евро. В рамках Мир РПЛ он провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями.

Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь .