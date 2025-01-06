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Пападакис об однополых дуэтах в парном катании: «Этот шаг не просто важен, а крайне необходим»

Габриэла Пападакис высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании.

Пападакис – олимпийская чемпионка по танцам на льду вместе с Гийомом Сизероном. В феврале она выступит на шоу Art on Ice в паре с американкой Мэдисон Хаббелл.

«Всего через месяц мы вместе будем выступать на Art on Ice, крупнейшем в мире шоу по фигурному катанию.

Когда я общаюсь со своими друзьями – не фигуристами, – они спрашивают: «В этом есть что-то особенное?» В конце концов, они видели однополые пары во всех других видах хореографического искусства. Но для сообщества фигурного катания это на самом деле это очень ново. Настолько, что на элитном уровне этого не было никогда.

Более ста лет парное катание было праздником грации, силы и гармонии – но только через призму партнерства мужчины и женщины. Канада стала первой страной, разрешившей однополым парам соревноваться на национальном уровне, и это случилось всего два года назад. Ни одна другая страна не сделала того же.

Совершенно абсурдно, что в 2025 году самой известной за все время однополой парой фигурного катания остаются Чазз Майкл Майклс и Джимми Макэлрой из фильма «Лезвия славы» 2007 года.

Однако многие в мире фигурного катания все еще боятся того, что это могло бы означать и как это может изменить спорт. Вот почему я решила написать обо всех причинах, по которым считаю, что этот шаг не просто важен, а крайне необходим», – написала Пападакис в колонке на платформе Substack.

В качестве одной из причин Пападакис назвала, в частности, дисбаланс с самых ранних уровней занятия спортом – из-за того, что мальчиков-фигуристов значительно меньше. По ее словам, девочки, выбирая карьеру в парном катании, сталкиваются с большими трудностями при поиске партнеров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Substack
logoГабриэла Пападакис
танцы на льду
logoсборная Франции
ледовые шоу
пары
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