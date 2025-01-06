В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
В Москве избили вице-чемпиона Европы по гребле на байдарках Кирилла Ляпунова.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
По информации источника, 3 января спортсмен прибыл в одну из столичных больниц. Ему диагностировали перелом скулы и глазницы, многочисленные ушибы глаз, век и лица.
Нападение произошло на Тверской улице. Дело расследуют правоохранительные органы.
Ляпунову 38 лет. В 2016-м он представлял сборную России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также по два раза выигрывал серебро чемпионатов Европы (2016, 2017) и золото Универсиады (2013).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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