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По факту жестокого обращения с гимнастками во Владимире возбуждено уголовное дело

По факту жестокого обращения с гимнастками во Владимире возбудили уголовное дело.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсети ролик, в котором мать одной из воспитанниц владимирской СШОР №5 сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, девочка призналась, что ее бьет тренер.

В ролике Лунькова была представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения.

«Дело уже возбуждено по 156 статье — то, что предусмотрено законом в данном случае. Тут есть вопрос и к директору СШОР, к руководству, как допустили до работы этого тренера.

Насколько я понимаю, обращения по нему были даже от коллег — сотрудников данного учреждения. Но директором было все проигнорировано. Тренеры обращались, рассказывали, но, насколько мне известно, только пострадали за это», – рассказал Луньков.

В соответствии со статьей 156 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок.

Федерация гимнастики России: «Осуждаем инцидент, произошедший на тренировке в спортшколе во Владимире. Проводится внутреннее разбирательство»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
происшествия
художественная гимнастика
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