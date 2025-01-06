Ольмо не хочет уходить из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией. Хавбек верит Лапорте и надеется сыграть в Суперкубке Испании
Дани Ольмо не планирует уходить из «Барселоны».
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.
По информации Marca, Ольмо не думает о переходе в другую команду. Он верит обещанию Жоана Лапорты и отдает должное усилиям, которые прилагает клуб для того, чтобы его зарегистрировать.
Испанец не получал официальных предложений от других клубов – были только неофициальные запросы через агентов и посредников. Они не вызвали интереса у игрока.
Полузащитник надеется, что сможет принять участие в розыгрыше Суперкубка Испании.
«Милан» предлагает Ольмо контракт на полгода с условием возвращения в «Барсу» в июле (Corriere della Sera)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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