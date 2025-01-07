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  • Защитник «Монреаля» Хатсон возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ – 30 очков в 40 играх. Лэйн набрал 1+2 с «Ванкувером» и обогнал Мичкова с Селебрини
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Защитник «Монреаля» Хатсон возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ – 30 очков в 40 играх. Лэйн набрал 1+2 с «Ванкувером» и обогнал Мичкова с Селебрини

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ.

20-летний американец забросил шайбу и сделал 2 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:4 ОТ). Его признали первой звездой встречи. 

В активе новичка «Канадиенс» стало 30 (3+27) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 22:38. 

Хатсон стал лидером гонки бомбардиров среди новичков, обогнав форвардов Матвея Мичкова («Филадельфия», 29 очков в 38 играх, «минус 9», 16:31) и Макклина Селебрини («Сан-Хосе», 28 в 30, «минус 9», 19:48). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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