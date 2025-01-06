«Ювентусу» интересен Араухо. Клуб хочет арендовать защитника «Барселоны»
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб намерен подписать двоих центральных защитников, оформив как минимум одну сделку в январе.
Спортивный директор «бьянконери» Кристиано Джунтоли рассматривает возможность подписания уругвайского игрока «Барселоны» – речь идет об аренде. Если каталонцев устроит такой вариант, «Юве» постарается воспользоваться этой возможностью.
У итальянцев есть и другие кандидаты для укрепления центра обороны, основной – Давид Ганцко из «Фейеноорда». Нидерландский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро и не намерен идти на уступки. Тем не менее Джунтоли надеется добиться снижения цены.
Также «Ювентусу» интересен защитник «Ланса» Кевин Данзо – однако туринцы рассматривают только аренду, а не полноценный трансфер. Кроме того, агент Жорже Мендеш продолжает работать над сделкой по Антониу Силве из «Бенфики». Португальцы уже дали понять, что не отдадут игрока в аренду.
Все четыре кандидатуры были одобрены главным тренером «Юве» Тиаго Моттой.
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