«Ювентусу» интересен Араухо. Клуб хочет арендовать защитника «Барселоны»

«Ювентус» интересуется Рональдом Араухо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб намерен подписать двоих центральных защитников, оформив как минимум одну сделку в январе.

Спортивный директор «бьянконери» Кристиано Джунтоли рассматривает возможность подписания уругвайского игрока «Барселоны» – речь идет об аренде. Если каталонцев устроит такой вариант, «Юве» постарается воспользоваться этой возможностью.

У итальянцев есть и другие кандидаты для укрепления центра обороны, основной – Давид Ганцко из «Фейеноорда ». Нидерландский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро и не намерен идти на уступки. Тем не менее Джунтоли надеется добиться снижения цены.

Также «Ювентусу » интересен защитник «Ланса » Кевин Данзо – однако туринцы рассматривают только аренду, а не полноценный трансфер. Кроме того, агент Жорже Мендеш продолжает работать над сделкой по Антониу Силве из «Бенфики». Португальцы уже дали понять, что не отдадут игрока в аренду.

Все четыре кандидатуры были одобрены главным тренером «Юве» Тиаго Моттой.