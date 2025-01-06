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  • Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии и желает перейти в местную лигу. Петербуржцы хотят за хавбека 20 млн евро (Раиса Симплисио)
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Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии и желает перейти в местную лигу. Петербуржцы хотят за хавбека 20 млн евро (Раиса Симплисио)

Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска в Бразилии.

Как пишет журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио, полузащитник хочет играть в бразильском чемпионате.

Однако отмечается, что большой проблемой для трансфера может стать цена, которую сине-бело-голубые просят за игрока – около 20 млн евро.

Действующий контракт 27-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

В этом сезоне Мир РПЛ Вендел провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика бразильца доступна по ссылке.

Александр Медведев: «В связи со спекуляциями про уход Вендела на Кудыкины горы сообщаю: это ключевой игрок «Зенита», переговоров о трансфере нет»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Раисы Симплисио
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logoЗенит
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