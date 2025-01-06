Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска в Бразилии и желает перейти в местную лигу. Петербуржцы хотят за хавбека 20 млн евро (Раиса Симплисио)
Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска в Бразилии.
Как пишет журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио, полузащитник хочет играть в бразильском чемпионате.
Однако отмечается, что большой проблемой для трансфера может стать цена, которую сине-бело-голубые просят за игрока – около 20 млн евро.
Действующий контракт 27-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне Мир РПЛ Вендел провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика бразильца доступна по ссылке.
Александр Медведев: «В связи со спекуляциями про уход Вендела на Кудыкины горы сообщаю: это ключевой игрок «Зенита», переговоров о трансфере нет»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Раисы Симплисио
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