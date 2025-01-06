НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Баффало», «Колорадо» примет «Флориду», «Сиэтл» против «Нью-Джерси»

«Баффало» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Монреаль » встретится с «Ванкувером », «Колорадо » сыграет против «Флориды», «Нью-Джерси » в гостях у «Сиэтла ».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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