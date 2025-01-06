Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «###### черным», «обезьяной», «педиком» и «тупицей» во время матча Ла Лиги. Клубное ТВ «Реала» показало видео с трибун «Местальи»
В пятницу «Реал» одержал победу на «Месталье» (2:1) в перенесенной игре Ла Лиги. Винисиус был удален во 2-м тайме за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
Клубное телевидение «Реала» показало несколько видеороликов, снятых болельщиками с трибун, на которых слышны оскорбительные выкрики в адрес Винисиуса Жуниора в моменты, когда бразилец получает мяч. В частности, вингера «Реала» называли «###### (чертовым) черным», «###### (чертовой) обезьяной» и «педиком». Также фанаты скандировали «тупица, тупица».
Напомним, в июне за расизм в адрес Винисиуса были осуждены три болельщика «Валенсии» – судебное разбирательство проходило в рамках дела о событиях матча с «Реалом» на «Месталье» в мае 2023 года. При этом в отчете Королевской испанской футбольной федерации было отмечено, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».
Фанаты «Валенсии» скандировали «Пляжный мяч Винисиусу», когда мимо проезжал автобус «Реала»
Винисиус показал 2 пальца фанатам «Валенсии», свистевшим ему и кричавшим про пляжный мяч. Вингер «Реала» уже желал вылета в Сегунду «Райо»
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