Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» против «Брайтона», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 20-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Арсенал» – с «Брайтоном».
В воскресенье «Ливерпуль» сразится дома с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
20-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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