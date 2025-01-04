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Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» против «Брайтона», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 20-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Арсенал» – с «Брайтоном».

В воскресенье «Ливерпуль» сразится дома с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoБрентфорд
logoНьюкасл
logoЭвертон
logoЧелси
logoКристал Пэлас
logoЛестер
logoБорнмут
logoАстон Вилла
logoСаутгемптон
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logoВест Хэм
logoФулхэм
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoИпсвич
logoНоттингем Форест
logoВулверхэмптон
logoБрайтон
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