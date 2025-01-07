«Монреаль» выиграл 8 из 10 последних матчей и поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Монреаль» выиграл 8 из 10 последних матчей и поднялся в зону плей-офф.

«Канадиенс» победили «Ванкувер » (5:4 ОТ) в домашнем матче в регулярном чемпионате НХЛ , отыгравшись со счета 1:3.

Команда под руководством Мартена Сен-Луи набрала 41 очко в 40 играх и завершит игровой день в зоне плей-офф в Восточной конференции, опережая «Питтсбург » по дополнительным показателям.

«Монреаль» по ходу одного выезда обыграл 4 последних обладателей Кубка Стэнли и проиграл «Чикаго», идущему на последнем месте в НХЛ