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«Монреаль» выиграл 8 из 10 последних матчей и поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Монреаль» выиграл 8 из 10 последних матчей и поднялся в зону плей-офф.

«Канадиенс» победили «Ванкувер» (5:4 ОТ) в домашнем матче в регулярном чемпионате НХЛ, отыгравшись со счета 1:3. 

Команда под руководством Мартена Сен-Луи набрала 41 очко в 40 играх и завершит игровой день в зоне плей-офф в Восточной конференции, опережая «Питтсбург» по дополнительным показателям. 

«Монреаль» по ходу одного выезда обыграл 4 последних обладателей Кубка Стэнли и проиграл «Чикаго», идущему на последнем месте в НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМонреаль
logoВанкувер
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoМартен Сен-Луи
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