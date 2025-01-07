Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров «Милана» с 1930 года – во 2-м матче
Сержиу Консейсау быстрее всех тренеров «Милана» выиграл трофей с клубом.
«Россонери» стали обладателем Суперкубка Италии во 2-м матче под руководством Консейсау, обыграв в финале «Интер» (3:2).
Среди всех тренеров «Милана» Консейсау потребовалось меньше всего матчей, чтобы выиграть трофей с клубом, начиная с сезона-1929/30. Прежде рекорд принадлежал Винченцо Монтелле, выигравшему с «Миланом» Суперкубок Италии в 2016 году – он сделал это в 18-м матче в качестве тренера команды.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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