Консейсау выиграл трофей быстрее всех тренеров «Милана» с 1930 года – во 2-м матче

Сержиу Консейсау быстрее всех тренеров «Милана» выиграл трофей с клубом.

«Россонери» стали обладателем Суперкубка Италии во 2-м матче под руководством Консейсау, обыграв в финале «Интер » (3:2).

Среди всех тренеров «Милана » Консейсау потребовалось меньше всего матчей, чтобы выиграть трофей с клубом, начиная с сезона-1929/30. Прежде рекорд принадлежал Винченцо Монтелле , выигравшему с «Миланом» Суперкубок Италии в 2016 году – он сделал это в 18-м матче в качестве тренера команды.