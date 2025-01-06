37

«Ювентус» предложил «МЮ» Влаховича в рамках сделки по Зиркзе (talkSPORT)

«Ювентус» хочет обменяться игроками с «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб предложил включить Душана Влаховича в сделку по трансферу Джошуа Зиркзе, сообщает talkSPORT.

Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом 2024 года. В рамках АПЛ он провел 20 матчей и забил 3 гола. Контракт 23-летнего нидерландца действует до 2029 года.

Влахович выступает за «Ювентус» с сезона-2021/22. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoДжошуа Зиркзе
logoЮвентус
logoДушан Влахович
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Реалу», «Юве», «Байеру» и «Боруссии» интересен защитник сборной Узбекистана Хусанов. «Ман Сити» обсуждает трансфер игрока «Ланса»
2 минуты назад
Сафонов о Суперкубке Франции: «Очень приятно получить первый трофей в карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути со множеством регалий»
719 минут назад
«Барса» включила Ольмо и Виктора в заявку на Суперкубок Испании. Они не зарегистрированы на вторую часть сезона
48сегодня, 12:08
«Ювентусу» интересен Араухо. Клуб хочет арендовать защитника «Барселоны»
37сегодня, 11:35
Кафанов о телефонных мошенниках: «Регулярно звонят. Иногда ловил себя на мысли, что практически уже поддался и поверил. Слава богу, что-то останавливало»
34сегодня, 11:14
Вилья о Ла Лиге: «Хочу, чтобы судьба чемпионата решалась на последней минуте – и чтобы ее определили «Барса» и «Атлетико»
34сегодня, 11:03
Актуальные вакансии Спортса’’ – откликайтесь на подходящую, если хотите попасть в нашу команду!
сегодня, 11:00Вакансия
РФС рекомендует клубам проводить сборы в России, заявил Дюков: «Проблема – климат. Планируем построить тренировочный центр на черноморском побережье»
74сегодня, 10:31
Кафанов о пенсии: «28 тысяч рублей. Учитывая, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть более достойной»
112сегодня, 09:58
Ольмо не хочет уходить из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией. Хавбек верит Лапорте и надеется сыграть в Суперкубке Испании
72сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола о Грилише вне старта «Ман Сити»: «Савио находится в лучшей форме, чем он. Я хочу видеть Джека, с которым мы выиграли требл»
1141 минуту назад
Мостовой о том, что у Головина нет трофеев с «Монако»: «Ничего страшного, он один из лучших футболистов России. Можно быть 10-кратным чемпионом Норвегии, но кто их знает?»
8сегодня, 11:56
Килиан Мбаппе: «Реал» переживает хороший момент, мы начали год очень хорошо. Мы должны выигрывать все трофеи и будем бороться»
2сегодня, 10:49
«Торино» предложил 12 млн евро за Казадеи, хавбек согласен на переход. «Челси» хочет 20 млн
14сегодня, 10:15
Мостовой о Соболеве: «Глупо его сейчас травить, он может выстрелить во второй части сезона. Это по-прежнему игрок высокого класса»
17сегодня, 09:49
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» принимает «Ноттингем Форест»
1116сегодня, 09:15
«Сегодняшний «Спартак» – одна из лучших команд нашего футбола по всем аспектам, если не лучшая. Станкович способен привести клуб к трофею». Непомнящий о красно-белых
32сегодня, 09:10
Наумов о спортсменах в нейтральном статусе: «Они не сделали и не желают России ничего плохого. А тех, кто говорит гадости про страну, жизнь потом накажет»
4сегодня, 09:00
Прокуратура Амстердама о ситуации с Промесом: «Воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае»
21сегодня, 08:36
«Аталанта» отдала Годфри «Ипсвичу» в аренду. Защитник провел 1 матч в Серии А после трансфера за 9+1 млн евро
11сегодня, 08:25Фото
Рекомендуем