«Ювентус» предложил «МЮ» Влаховича в рамках сделки по Зиркзе (talkSPORT)

«Ювентус» хочет обменяться игроками с «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб предложил включить Душана Влаховича в сделку по трансферу Джошуа Зиркзе , сообщает talkSPORT.

Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед » из «Болоньи» летом 2024 года. В рамках АПЛ он провел 20 матчей и забил 3 гола. Контракт 23-летнего нидерландца действует до 2029 года.

Влахович выступает за «Ювентус » с сезона-2021/22. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.