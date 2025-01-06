«Ювентус» предложил «МЮ» Влаховича в рамках сделки по Зиркзе (talkSPORT)
«Ювентус» хочет обменяться игроками с «Манчестер Юнайтед».
Туринский клуб предложил включить Душана Влаховича в сделку по трансферу Джошуа Зиркзе, сообщает talkSPORT.
Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом 2024 года. В рамках АПЛ он провел 20 матчей и забил 3 гола. Контракт 23-летнего нидерландца действует до 2029 года.
Влахович выступает за «Ювентус» с сезона-2021/22. Его контракт рассчитан до июня 2026 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
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