КХЛ. «Авангард» в гостях у «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Спартак» против «Северстали»
В Фонбет Чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.
«Торпедо» сыграет в гостях с минским «Динамо», «Авангард» – с «Ак Барсом», «Спартак» встретится на выезде с «Северсталью», «Сибирь» – с «Нефтехимиком».
Фонбет Чемпионат КХЛ
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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