Кафанов о пенсии: «28 тысяч рублей. Учитывая, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть более достойной»

Виталий Кафанов рассказал о размере своей пенсии.

– Вы же еще не стали пенсионером?

– Стал.

– Какая пенсия у бывшего спортсмена?

– 28 тысяч рублей.

– Как думаете, это достойная сумма?

– Если учесть, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть тоже более достойной. Просто объяснили, что есть какой-то потолок, выше которого не положено платить.

– Хорошо, что есть работа.

– Да, поэтому буду работать столько, насколько хватит сил, – сказал тренер вратарей сборной России.