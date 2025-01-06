Кафанов о пенсии: «28 тысяч рублей. Учитывая, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть более достойной»
Виталий Кафанов рассказал о размере своей пенсии.
– Вы же еще не стали пенсионером?
– Стал.
– Какая пенсия у бывшего спортсмена?
– 28 тысяч рублей.
– Как думаете, это достойная сумма?
– Если учесть, что из зарплаты отдавал государству в разы больше, думаю, что и пенсия могла быть тоже более достойной. Просто объяснили, что есть какой-то потолок, выше которого не положено платить.
– Хорошо, что есть работа.
– Да, поэтому буду работать столько, насколько хватит сил, – сказал тренер вратарей сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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