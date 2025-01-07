«Ноттингем» сравнялся с «Арсеналом» по очкам в АПЛ (40) и идет третьим. «Ливерпуль» опережает конкурентов на 6 баллов при игре в запасе

«Ноттингем Форест» сравнялся по очкам в АПЛ с «Арсеналом».

Команда Нуну Эшпириту Санту обыграла «Вулверхэмптон » (3:0) в 20-м туре и набрала 40 очков.

После 20 туров «Ноттингем » занимает 3-е место в турнирной таблице. «Арсенал », располагающийся на 2-й строчке, опережает его по дополнительным показателям. Оба клуба на 6 очков отстают от лидирующего «Ливерпуля », имеющего матч в запасе.

Четвертым в турнирной таблице идет «Челси », отстающий от лидера на 10 баллов. 5-е место у «Ньюкасла » с отставанием в 11 очков.

«Манчестер Сити », набравший 34 очка, занимает 6-ю строчку, «Манчестер Юнайтед » – 13-й с 23 очками.