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На СВО погиб Бугаев, «Ман Сити», «Ливерпуль» и хоккейный ЦСКА одержали победы, 870-й гол Овечкина, россиянин Мурзин выиграл ЧМ по рапиду, Мудрику ввели стволовые клетки коровы и другие новости

1. На СВО погиб бывший защитник сборной России и клубов РПЛ Алексей Бугаев. 43-летний мужчина в сентябре этого года был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.

2. «Манчестер Сити» наконец-то победил, прервав пятиматчевую серию неудач. Один из двух голов «Лестеру» забил Эрлинг Холанд – прежде ему не удавалось отличиться на протяжении трех недель. Для Пепа Гвардиолы этот матч стал юбилейным – 500-м во главе «горожан».

3. В КХЛ ЦСКА одержал 11-ю победу подряд – над «Сочи» (4:1). Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (4:1), а «Спартак» справился с «Витязем» (4:2).

4. «Ливерпуль», разгромив «Вест Хэм» (5:0), упрочил свое положение во главе таблицы АПЛ: отрыв от идущего вторым «Ноттингема» составляет 8 очков, от «Арсенала» – 9, от «Челси» – 10. Мохамед Салах, отметившись голом и двумя результативными передачами, побил парочку рекордов и вошел в десятку лучших ассистентов в истории Премьер-лиги.

5. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Детройту» (2:4), но Александр Овечкин вновь забил – 870-й гол в рамках регулярок (до рекорда Гретцки осталось 24). «Тампа» проиграла «Монреалю» (2:5), несмотря на 17-й гол Кучерова в сезоне. 

6. На втором этапе «Тур де Ски» победы в классическом масс-старте на 15 км в своих категориях одержали Йоханнес Клэбо и Джесси Диггинс.

7. Российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Александр Грищук и Ян Непомнящий финишировали следом за соотечественником. 

8. НБА. «Орландо» одолел «Бруклин», «Оклахома» разгромила «Мемфис». 

9. Журналист сообщил, что мельдоний мог попасть в организм Михаила Мудрика в результате инъекции стволовых клеток коровы в колено. Медицинская манипуляция была осуществлена в расположении сборной Украины.

10. «Ювентус» и «Милан» снова потеряли очки, сыграв вничью с «Фиорентиной» и «Ромой» соответственно. «Россонери» после этого решили расстаться с тренером Паулу Фонсекой. «Наполи» же смог вырвать победу в матче с «Венецией» (1:0) и делит первое место в Серии А с «Аталантой».

11. Футбольный клуб «Сахалин» прекращает существование из-за того, что руководство Южно-Сахалинска приняло решение больше его не финансировать.

12. As написала, что сделка по переходу Трента Александер-Арнолда в «Реал» ближайшим летом «завершена на 90%». Liverpool Echo сообщила, что будущее футболиста все еще не определено, «Ливерпуль» продолжает с ним переговоры о новом контракте. Фабрицио Романо тоже ничего определенного не знает.

13. ФИДЕ после скандала с Магнусом Карлсеном разрешила участникам чемпионата мира по блицу играть в джинсах. Норвежец заявил, что выступит на турнире в Нью-Йорке.

14. Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии. Бывший нападающий грузинской сборной, «Алании», «Манчестер Сити» и других команд дал клятву на Библии и Конституции Грузии в зале пленарных заседаний парламента.

15. США являются самым большим должником WADA в 2024 году: они не выплатили ни одной части установленного на 2024 год взноса в размере 3 624 983 доллара. Россия на втором месте – не погасила задолженность за 2024 год (1 335 860 долларов) и за 2023-й (1 213 786 долларов).

Цитаты дня

Дмитрий Ананко: «Когда говорят про большие зарплаты футболистов, отвечаю: «А что вам мешает стать ими?» У спортсменов нет детства. Высочайшая конкуренция»

Лавров о скандале с Карлсеном: «Факт, что чемпиона мира выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление. Тогда и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать»

Филимонов о Романцеве: «Сделал бы «Спартак» многократным чемпионом. Его знания не нужны сейчас, к сожалению»

Алина Загитова: «Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В 2024-м было много ярких, запоминающихся моментов»

«При Роналду, Бензема и Бэйле Винисиус и Родриго сидели бы на скамейке. Мбаппе на пике мог бы приблизиться по уровню, возможно». Экс-скаут «Реала» о составе

Торторелла о Мичкове: «Если будет нужно убрать его из состава «Филадельфии», я это сделаю. Катание, энергия – сейчас этого просто нет»

Опубликовал: Александр Суряев
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