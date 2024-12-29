У Салаха 29 (17+12) очков в 18 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» – лучший в АПЛ по ассистам и «гол+пас»

Мохамед Салах совершил два результативных действия в матче с «Вест Хэмом».

«Ливерпуль » обыгрывает «молотобойцев» на выезде со счетом 3:0 после первого тайма.

В первой половине игры египетский вингер отдал результативный пас Коди Гакпо и забил сам. Теперь на его счету 17 голов и 12 ассистов за 18 матчей текущего сезона АПЛ.

Салах является лучшим игроком лиги по количеству голевых передач и результативных действий. Вторым в списке лучших ассистентов идет Букайо Сака из «Арсенала» (10 передач), по показателю «гол+пас» второе место занимает Коул Палмер из «Челси» (12+6).

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь .

Салах с 17 голами лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Вингер «Ливерпуля» опережает Холанда на 3 мяча