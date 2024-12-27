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  • «Ливерпуль» уходит в отрыв, поражения «Челси» и «МЮ», 1 победа «Сити» в 13 матчах, Кузнецов выбыл минимум на 2 месяца, победа Ардашева в лыжном марафоне, 409 нарушений ПДД у Авербуха и другие новости
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«Ливерпуль» уходит в отрыв, поражения «Челси» и «МЮ», 1 победа «Сити» в 13 матчах, Кузнецов выбыл минимум на 2 месяца, победа Ардашева в лыжном марафоне, 409 нарушений ПДД у Авербуха и другие новости

1. В АПЛ «Манчестер Сити» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1), а Холанд не забил с пенальти. У команды Пепа 1 победа в 13 последних матчах.

«Челси» проиграл «Фулхэму» (1:2), пропустив на 82-й и 95-й минутах. «МЮ» проиграл «Вулвс» в гостях (0:2), Кунья забил прямым ударом с углового, Бруну удалили за 2 желтые, а Рэшфорд опять пропустил матч – уже 4-й подряд.

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» (3:1), команда Слота не проигрывает 22 матча подряд и лидирует в АПЛ, опережая «Челси» на 7 очков при матче в запасе. «Сити» отстает на 14 очков, «МЮ» – на 20.

2. Сергей Ардашев победил в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам, Большунов с отставанием 0,7 секунды – 2-й, Соловьев – 3-й.

3. КХЛ. «Трактор» проиграл «Автомобилисту», «Сибирь» победила «Барыс».

4. Мирон Лифинцев победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2024» на Спортсе’‘, Овечкин – третий.

5. Камила Валиева сможет вернуться к централизованным тренировкам 25 октября 2025 года.

6. Форвард СКА Евгений Кузнецов пропустит минимум два месяца из‑за сотрясения мозга. 

7. Илья Авербух за год нарушил ПДД 409 раз, Загитова – 210, Нагорный – 202, пишут «Постньюс». По данным источника, Георгий Джикия – лидер среди спортсменов по нарушениям ПДД в этом году, у него 652 штрафа. Соболев – 3-й, Дзюба, Баринов, Ковальчук, Толчинский – в десятке.

8. МЧМ-2025. Канада победила Финляндию (4:0), США разгромили Германию (10:4), Швеция победила Словакию (5:2), Чехия – Швейцарию (5:1).

9. Андрей Мовсесьян покинул пост спортивного директора ЦСКА. Стороны расторгли соглашение по соглашению.

10. «Детройт» уволил Дерека Лалонда и назначил Тодда Маклеллана главным тренером.

11. НБА.  «Майами» одолел «Орландо», 45+7+8 от Гилджеса-Александера помогли «Оклахоме» победить в гостях «Индиану» и другие результаты.

12. Цели «Реала» на лето – правый защитник и хавбек типажа Крооса, центральный защитник больше не в приоритете. Зимой трансферов не будет.

13. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – самый упоминаемый спортсмен в российских СМИ в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Сафонов – 4-й, Махачев – 11-й, фигуристов нет в топ-30 по данным «Медиалогии».

14. Винисиус – игрок года по версии ESPN. Анчелотти – лучший тренер, сборная Испании – лучшая команда/

15. Мусульмане вновь раскритиковали Салаха в комментариях к рождественскому фото: «Ты не забьешь до конца сезона – это за неуважение к нашему любимому пророку Мухаммеду и всему мусульманскому сообществу».

Цитаты дня.

Сторона Тимощука в CAS о попытке УАФ лишить его лицензии и титулов: «Хрестоматийный пример дискриминации по политическим мотивам – за работу в «неправильной» стране»

Ротенберг о критике в интернете: «Это ботофермы, роботы. Какого успешного человека не критикуют? В лицо – только журналисты, и то редко. Болельщики с большим уважением всегда подходят»

«Николич – не тренер для ЦСКА. Что-то с ним случилось, когда его отымели арабы». Кушанашвили об игре армейцев при сербе

Авербух о 409 штрафах за нарушение ПДД: «На меня оформлено четыре машины. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история»

Лилиан Тюрам: «Расизм в футболе – отражение расизма в обществе. Современный мир построен на концепции превосходства белых людей над небелыми»

Мостовой о тренерской карьере: «Мне не 30 лет, чтобы начинать снизу. В таком возрасте пусть начинают те, кто по мячу один раз били. Анчелотти, Зидан – они же снизу не начинали»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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