НБА. «Хьюстон» сыграет с «Майами», «Оклахома» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

В ранней игре «Орландо » встретится с «Бруклином ». «Хьюстон » сыграет с «Майами » у себя дома. «Оклахома» примет «Мемфис ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.