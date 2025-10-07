  • Спортс
  • У «Барселоны» и «Ливерпуля» предметный интерес к Гехи, мерсисайдцы делают все ради трансфера. Защитник ждет действий «Реала»
У «Барселоны» и «Ливерпуля» предметный интерес к Гехи, мерсисайдцы делают все ради трансфера. Защитник ждет действий «Реала»

Марку Гехи интересен переход в «Реал».

Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что «Ливерпуль» делает все для того, чтобы подписать капитана «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента в 2026-м. Интерес мерсисайдцев имеет предметный характер – как и «Барселоны».

Однако сам защитник также хочет посмотреть, предпримет ли какие-либо действия «Реал». О том, что мадридцы следят за футболистом сборной Англии, сообщалось вчера.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
