«Милан» уволил Фонсеку и назначит экс-тренера «Порту» Консейсау. Паулу подтвердил уход: «Я сделал что мог, моя совесть чиста»
Паулу Фонсека покидает пост главного тренера «Милана».
Журналистам удалось пообщаться с португальским специалистом после пресс-конференции, посвященной ничьей с «Ромой» (1:1) в 18-м туре Серии А. Он подтвердил, что руководство объявило ему о расставании.
«Это правда, я ухожу из «Милана». Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал что мог», – сказал Фонсека, назначенный в июне 2024-го.
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 30 декабря «россонери» возглавит Сержиу Консейсау, покинувший «Порту» минувшим летом.
«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем