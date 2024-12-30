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  • «Милан» уволил Фонсеку и назначит экс-тренера «Порту» Консейсау. Паулу подтвердил уход: «Я сделал что мог, моя совесть чиста»
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«Милан» уволил Фонсеку и назначит экс-тренера «Порту» Консейсау. Паулу подтвердил уход: «Я сделал что мог, моя совесть чиста»

Паулу Фонсека покидает пост главного тренера «Милана».

Журналистам удалось пообщаться с португальским специалистом после пресс-конференции, посвященной ничьей с «Ромой» (1:1) в 18-м туре Серии А. Он подтвердил, что руководство объявило ему о расставании.

«Это правда, я ухожу из «Милана». Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал что мог», – сказал Фонсека, назначенный в июне 2024-го.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 30 декабря «россонери» возглавит Сержиу Консейсау, покинувший «Порту» минувшим летом.

«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoМилан
logoПаулу Фонсека
отставки
logoсерия А Италия
logoСержиу Консейсау
logoДжанлука Ди Марцио
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