«Милан» уволил Фонсеку и назначит экс-тренера «Порту» Консейсау. Паулу подтвердил уход: «Я сделал что мог, моя совесть чиста»

Паулу Фонсека покидает пост главного тренера «Милана».

Журналистам удалось пообщаться с португальским специалистом после пресс-конференции, посвященной ничьей с «Ромой» (1:1) в 18-м туре Серии А. Он подтвердил, что руководство объявило ему о расставании.

«Это правда, я ухожу из «Милана ». Такова жизнь. Моя совесть чиста, потому что я сделал что мог», – сказал Фонсека , назначенный в июне 2024-го.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает , что 30 декабря «россонери» возглавит Сержиу Консейсау , покинувший «Порту» минувшим летом.

«Милан» после 18 туров чемпионата Италии идет на 8-м месте. Он отстает от лидирующих «Аталанты» и «Наполи» на 14 очков, имея игру в запасе.