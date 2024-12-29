Дмитрий Ананко: «Когда говорят про большие зарплаты футболистов, отвечаю: «А что вам мешает стать ими?» У спортсменов нет детства. Высочайшая конкуренция»

Дмитрий Ананко высказался о зарплатах футболистов.

«Посчитайте, сколько каждый год в России выпускается футболистов. Высочайшая конкуренция! Поэтому, когда говорят про большие зарплаты, отвечаю: «А что вам мешает стать футболистом? Идите, пробуйте!» У меня было три операции – в 15, 17 и 19 лет, а я еще карьеру не начал.

Если люди думают, что все так просто, то пробуйте сами добиться в этой области успеха. А ведь у спортсменов, у музыкантов и у людей многих других профессий, по сути, не было детства.

У меня дочь занимается пением. Хочу отдать должное и поблагодарить супругу Ольгу, она посвящает себя дочери. Боженька дал Милане голос, а я говорю, что дисциплины не хватает (улыбается).

Никогда не говорил ей, кто я. Все, что она знает о моей карьере футбольной, ей говорят люди. Милане всего 8 лет, и я ей объясняю, что только через труд и дисциплину можно чего-то добиться», – сказал экс-игрок «Спартака» и старший тренер «Пари НН».