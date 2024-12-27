Чемпионат мира по рапиду. Россиянин Мурзин лидирует после пяти туров, Гири – 6-й, Накамура – 13-й, Каруана – 23-й, Грищук – 29-й, Непомнящий – 55-й, Карлсен – 83-й

Российский шахматист Володар Мурзин лидирует на чемпионате мира по рапиду в США.

Турнир проходит 26–29 декабря.

Чемпионат мира по рапиду

Нью-Йорк, США

Открытый турнир

Начало партий – 22:00 по московскому времени, прямые трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ .

Положение после 5 туров из 13

1. Володар Мурзин (Россия) – 4,5

2. Шант Саргсян (Армения) – 4,5

3. Леньер Домингес (США) – 4,5

4. Дэниэл Народицкий (США) – 4,5

5. Раунак Садхвани (Индия) – 4

6. Аниш Гири (Нидерланды) – 4

7. Самуэль Севян (США) – 4

8. Левон Аронян (США) – 4

9. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 4

10. Рэй Робсон (США) – 4

11. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 4

12. Арджун Эригайси (Индия) – 4

13. Хикару Накамура (США) – 4...

16. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3,5...

23. Фабиано Каруана (США) – 3,5...

29. Александр Грищук (Россия) – 3,5

30. Алиреза Фируджа (Франция) – 3,5

31. Даниил Дубов (Россия) – 3,5...

40. Александр Шиманов (Россия) – 3,5...

43. Андрей Есипенко (Россия) – 3,5...

55. Ян Непомнящий (Россия) – 3...

56. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 3

57. Ханс Ниманн (США) – 3...

65. Уэсли Со (США) – 3...

76. Иван Землянский (Россия) – 2,5...

83. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2,5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход с первого. Шахматисты сыграют 13 туров по швейцарской системе, в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям.