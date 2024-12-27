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  • Чемпионат мира по рапиду. Россиянин Мурзин лидирует после пяти туров, Гири – 6-й, Накамура – 13-й, Каруана – 23-й, Грищук – 29-й, Непомнящий – 55-й, Карлсен – 83-й
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Чемпионат мира по рапиду. Россиянин Мурзин лидирует после пяти туров, Гири – 6-й, Накамура – 13-й, Каруана – 23-й, Грищук – 29-й, Непомнящий – 55-й, Карлсен – 83-й

Российский шахматист Володар Мурзин лидирует на чемпионате мира по рапиду в США.

Турнир проходит 26–29 декабря.

Чемпионат мира по рапиду

Нью-Йорк, США

Открытый турнир

Начало партий – 22:00 по московскому времени, прямые трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ.

Положение после 5 туров из 13

1. Володар Мурзин (Россия) – 4,5

2. Шант Саргсян (Армения) – 4,5

3. Леньер Домингес (США) – 4,5

4. Дэниэл Народицкий (США) – 4,5

5. Раунак Садхвани (Индия) – 4

6. Аниш Гири (Нидерланды) – 4

7. Самуэль Севян (США) – 4

8. Левон Аронян (США) – 4

9. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 4

10. Рэй Робсон (США) – 4

11. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 4

12. Арджун Эригайси (Индия) – 4

13. Хикару Накамура (США) – 4...

16. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3,5...

23. Фабиано Каруана (США) – 3,5...

29. Александр Грищук (Россия) – 3,5

30. Алиреза Фируджа (Франция) – 3,5

31. Даниил Дубов (Россия) – 3,5...

40. Александр Шиманов (Россия) – 3,5...

43. Андрей Есипенко (Россия) – 3,5...

55. Ян Непомнящий (Россия) – 3...

56. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 3

57. Ханс Ниманн (США) – 3...

65. Уэсли Со (США) – 3...

76. Иван Землянский (Россия) – 2,5...

83. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2,5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход с первого. Шахматисты сыграют 13 туров по швейцарской системе, в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат мира по быстрым шахматам
logoМаксим Вашье-Лаграв
logoЛевон Аронян
Володар Мурзин
Дэниэл Народицкий
Ян-Кшиштоф Дуда
Арджун Эригайси
Леньер Домингес
Нодирбек Абдусатторов
Рэй Робсон
logoАниш Гири
Самуэль Севян
Шант Саргсян
Раунак Садхвани
результаты
logoАлександр Грищук
logoФабиано Каруана
Алиреза Фируджа
logoАндрей Есипенко
Даниил Дубов
Александр Шиманов
Рамешбабу Прагнанандха
logoЯн Непомнящий
logoУэсли Со
logoМагнус Карлсен
Иван Землянский
logoХанс Ниманн
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