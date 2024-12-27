Чемпионат мира по рапиду. Россиянин Мурзин лидирует после пяти туров, Гири – 6-й, Накамура – 13-й, Каруана – 23-й, Грищук – 29-й, Непомнящий – 55-й, Карлсен – 83-й
Турнир проходит 26–29 декабря.
Нью-Йорк, США
Открытый турнир
Начало партий – 22:00 по московскому времени, прямые трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ.
Положение после 5 туров из 13
1. Володар Мурзин (Россия) – 4,5
2. Шант Саргсян (Армения) – 4,5
3. Леньер Домингес (США) – 4,5
4. Дэниэл Народицкий (США) – 4,5
5. Раунак Садхвани (Индия) – 4
6. Аниш Гири (Нидерланды) – 4
7. Самуэль Севян (США) – 4
8. Левон Аронян (США) – 4
9. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 4
10. Рэй Робсон (США) – 4
11. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 4
12. Арджун Эригайси (Индия) – 4
13. Хикару Накамура (США) – 4...
16. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 3,5...
23. Фабиано Каруана (США) – 3,5...
29. Александр Грищук (Россия) – 3,5
30. Алиреза Фируджа (Франция) – 3,5
31. Даниил Дубов (Россия) – 3,5...
40. Александр Шиманов (Россия) – 3,5...
43. Андрей Есипенко (Россия) – 3,5...
55. Ян Непомнящий (Россия) – 3...
56. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 3
57. Ханс Ниманн (США) – 3...
65. Уэсли Со (США) – 3...
76. Иван Землянский (Россия) – 2,5...
83. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2,5
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход с первого. Шахматисты сыграют 13 туров по швейцарской системе, в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям.
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