Капелло про «Ювентус» – «Милан»: «Их справедливо освистали, от таких команд ждешь более яркой игры. Форварды в Италию не едут, удалось заманить только Хейлунда, но и это сложно»

Фабио Капелло не в восторге от нулевой ничьей в матче «Ювентуса» с «Миланом».

«Это было не лучшее зрелище. Первая половина получилась скучной, ни одна команда не могла набраться храбрости и рискнуть. Во втором тайме было немного поинтереснее.

Мы ожидали чуть более яркого матча от таких команд. Вообще говоря, их заслуженно освистали в конце. И я не понял, зачем заменили Консейсау», – сказал бывший главный тренер «россонери» и «бьянконери» в эфире Rai Radio 1.

Также Капелло скептически оценил шансы «Милана» подписать более сильного форварда, чем Рафаэл Леау, в январе.

«Форварды сюда не едут. В Италию удалось заманить только Хейлунда. Он был потерянным в «Манчестер Юнайтед», но талант у него был всегда. Найти такого футболиста и за такие деньги очень сложно. «Милан» остается «Миланом», но в этом сезоне он без еврокубков, а футболисты хотят играть в Лиге чемпионов», – подчеркнул 79-летний эксперт.