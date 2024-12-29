Карлсен выступит на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Ранее он снялся с турнира по рапиду в знак протеста после штрафа за джинсы

Магнус Карлсен выступит на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Take Take Take».

Ранее норвежец вышел на девятый раунд ЧМ по рапиду в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали Магнуса на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался, и его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил турнир.

«Я сыграю как минимум еще один день в Нью-Йорке. Если у меня получится хорошо, то потом буду играть и во второй день», – сказал Карлсен.

Соревнования по рапиду пройдут 30-31 декабря.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов