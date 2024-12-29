Карлсен выступит на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Ранее он снялся с турнира по рапиду в знак протеста после штрафа за джинсы
Магнус Карлсен выступит на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке.
Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Take Take Take».
Ранее норвежец вышел на девятый раунд ЧМ по рапиду в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали Магнуса на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.
Карлсен отказался, и его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил турнир.
«Я сыграю как минимум еще один день в Нью-Йорке. Если у меня получится хорошо, то потом буду играть и во второй день», – сказал Карлсен.
Соревнования по рапиду пройдут 30-31 декабря.
«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: VG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем