«Барселоне» не разрешили сыграть с «Жироной» на «Камп Ноу». Матч пройдет 18 октября на «Олимпик Льюис Компанис»

«Барселону» по-прежнему не пускают играть на «Камп Ноу».

«Блауграна» сообщила, что игра против «Жироны» в Ла Лиге пройдет 18 октября на «Олимпик Льюис Компанис». Власти города до сих пор не выдали клубу разрешение на проведение матчей на основной арене.

В последний раз каталонцы проводили официальный матч на «Камп Ноу » в мае 2023 года.