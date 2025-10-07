«Барселоне» не разрешили сыграть с «Жироной» на «Камп Ноу». Матч пройдет 18 октября на «Олимпик Льюис Компанис»
«Барселону» по-прежнему не пускают играть на «Камп Ноу».
«Блауграна» сообщила, что игра против «Жироны» в Ла Лиге пройдет 18 октября на «Олимпик Льюис Компанис». Власти города до сих пор не выдали клубу разрешение на проведение матчей на основной арене.
В последний раз каталонцы проводили официальный матч на «Камп Ноу» в мае 2023 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
