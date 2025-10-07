Ван Бастен об игре «Барселоны» и «Вильярреала» в США: «Это комедия? Полный абсурд, а еще и афера! Это свидетельствует о полном банкротстве Ла Лиги»

Марко ван Бастен разочарован разрешением организовать игру Ла Лиги в США.

«Почему, черт возьми, матч «Вильярреал » – «Барселона » проводят в США? Что происходит? Это какое-то комедийное шоу?

Это полный абсурд, а еще и афера! Как по мне, это свидетельствует о полном банкротстве Ла Лиги .

УЕФА нужно положить этому конец», – заявил бывший форвард «Милана », указав на «противоречие естеству европейского футбола».