«Карабах» начал сотрудничать с азербайджанской командой по робототехнике и показал ее лого – с роботизированным конем: «Продвигаем азербайджанскую культуру»

«Карабах» начал сотрудничать с командой, занимающейся робототехникой.

Футбольный клуб из Азербайджана теперь сотрудничает с MecHack-9030 – единственной командой Азербайджана и Кавказа по FIRST Robotics Competition (конкурс робототехники для продвижения и признания науки и технологий).

В рамках партнерства команда по робототехнике будет называться «Карабах MecHack-9030».

«Этим шагом мы еще больше усиливаем нашу поддержку развития молодежи, расширения их навыков и продвижения азербайджанской культуры», – говорится в заявлении «Карабаха».

У «Карабах MecHack-9030» будет логотип с роботизированным конем.

Фото: инстаграм «Карабаха»