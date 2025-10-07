«Карабах» начал сотрудничать с азербайджанской командой по робототехнике и показал ее лого – с роботизированным конем: «Продвигаем азербайджанскую культуру»
«Карабах» начал сотрудничать с командой, занимающейся робототехникой.
Футбольный клуб из Азербайджана теперь сотрудничает с MecHack-9030 – единственной командой Азербайджана и Кавказа по FIRST Robotics Competition (конкурс робототехники для продвижения и признания науки и технологий).
В рамках партнерства команда по робототехнике будет называться «Карабах MecHack-9030».
«Этим шагом мы еще больше усиливаем нашу поддержку развития молодежи, расширения их навыков и продвижения азербайджанской культуры», – говорится в заявлении «Карабаха».
У «Карабах MecHack-9030» будет логотип с роботизированным конем.
Фото: инстаграм «Карабаха»
Как вам дерби?17300 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Oxu.Az
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости