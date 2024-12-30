Овечкин забил 870-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 24 шайбы

Александр Овечкин забросил 870-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Детройтом» (2:4), забив во второй игре подряд после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (870 в 1446 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

В 20 играх текущего сезона Овечкин набрал 27 (17+10) очков.