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Гвардиола выиграл 355 из 500 матчей во главе «Ман Сити». Команда забила 1213 голов и пропустила 429

Пеп Гвардиола выиграл 71% матчей во главе «Манчестер Сити».

Игра против «Лестера» в 19-м туре чемпионата Англии (2:0) стала для испанского специалиста 500-й на посту главного тренера «горожан». 

Под руководством Гвардиолы команда одержала 355 побед, 233 из них – в рамках АПЛ. При нем «Сити» забил 1213 голов и пропустил 429. 

«Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице текущего чемпионата Англии, набрав 31 очко. 4 января команда встретится с «Вест Хэмом». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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