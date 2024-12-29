Гвардиола выиграл 355 из 500 матчей во главе «Ман Сити». Команда забила 1213 голов и пропустила 429

Пеп Гвардиола выиграл 71% матчей во главе «Манчестер Сити».

Игра против «Лестера» в 19-м туре чемпионата Англии (2:0) стала для испанского специалиста 500-й на посту главного тренера «горожан».

Под руководством Гвардиолы команда одержала 355 побед, 233 из них – в рамках АПЛ . При нем «Сити» забил 1213 голов и пропустил 429.

«Манчестер Сити » занимает 5-е место в таблице текущего чемпионата Англии, набрав 31 очко. 4 января команда встретится с «Вест Хэмом».