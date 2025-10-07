Деку о Ямале: «Ламин – дар для «Барселоны» и всего мира. Он особенный игрок и проявляет необычайную зрелость, хотя ему всего 18 лет»

Деку высказался о значимости Ламина Ямаля для футбола.

«Ламина видят все, но если ты важен для «Барсы», ты важен для всего мира. Ты должен знать, как с этим справиться, но это в большей степени касается личностного плана. Мы должны помогать игрокам как на спортивном уровне, так и за пределами поля, но возраст есть возраст.

Мне 48, а не 18, но Ламин проявляет необычайную зрелость, потому что он особенный игрок, хотя ему всего 18 лет. Для «Барсы» и всего мира Ламин – это дар, мы должны быть рады этому», – сказал спортивный директор «Барселоны» в эфире Catalunya Ràdio.