«Тур де Ски». 2-й этап. Клэбо, Амундсен, Ниенге, Валнес, Лапалю, Крюгер пробегут классический масс-старт на 15 км
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
2-й этап
Тоблах, Италия
Мужчины
15 км, масс-старт, классический стиль
Начало – 16:45 по московскому времени (29 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Люка Шанава (Франция)
3. Яник Рибли (Швейцария)
4. Ришар Жув (Франция)
5. Валерио Гронд (Швейцария)
6. Бен Огден (США)
7. Федерико Пеллегрино (Италия)
8. Эдвин Ангер (Швеция)
9. Лаури Вуоринен (Финляндия)
10. Гас Шумахер (США)
11. Эрик Валнес (Норвегия)
18. Харальд Амундсен (Норвегия)
25. Ховард Мусебю (Норвегия)
32. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
43. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
49. Мика Фермойлен (Австрия)
54. Уго Лапалю (Франция)
58. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
60. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
64. Вильям Поромаа (Швеция)
65. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)
73. Фридрих Мох (Германия)
75. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)
79. Жюль Лапьер (Франция)
83. Йенс Бурман (Швеция)
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1,29
2. Люка Шанава (Франция) – 0,08
3. Яник Рибли (Швейцария) – 0,15
4. Ришар Жув (Франция) – 0,22
5. Валерио Гронд (Швейцария) – 0,22
6. Бен Огден (США) – 0,23
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,33
8. Эдвин Ангер (Швеция) – 0,36
9. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 0,37
10. Гас Шумахер (США) – 0,41
11. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,41...
18. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,59...
47. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,11...
65. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1,14
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