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«Тур де Ски». 2-й этап. Клэбо, Амундсен, Ниенге, Валнес, Лапалю, Крюгер пробегут классический масс-старт на 15 км

Клэбо, Амундсен, Ниенге выступят в масс-старте на 2-м этапе «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

2-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

15 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 16:45 по московскому времени (29 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Люка Шанава (Франция)

3. Яник Рибли (Швейцария)

4. Ришар Жув (Франция)

5. Валерио Гронд (Швейцария)

6. Бен Огден (США)

7. Федерико Пеллегрино (Италия)

8. Эдвин Ангер (Швеция)

9. Лаури Вуоринен (Финляндия)

10. Гас Шумахер (США)

11. Эрик Валнес (Норвегия)

18. Харальд Амундсен (Норвегия)

25. Ховард Мусебю (Норвегия)

32. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

43. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

49. Мика Фермойлен (Австрия)

54. Уго Лапалю (Франция)

58. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

60. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

64. Вильям Поромаа (Швеция)

65. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия)

73. Фридрих Мох (Германия)

75. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

79. Жюль Лапьер (Франция)

83. Йенс Бурман (Швеция)

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1,29

2. Люка Шанава (Франция) – 0,08

3. Яник Рибли (Швейцария) – 0,15

4. Ришар Жув (Франция) – 0,22

5. Валерио Гронд (Швейцария) – 0,22

6. Бен Огден (США) – 0,23

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,33

8. Эдвин Ангер (Швеция) – 0,36

9. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 0,37

10. Гас Шумахер (США) – 0,41

11. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,41...

18. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,59...

47. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1,11...

65. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1,14

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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logoСимен Хегстад Крюгер
logoсборная Австрии
Валерио Гронд
Люка Шанава
Эдвин Ангер
logoМартин Левстрем Ниенге
Яник Рибли
Андреас Фьюрен Рее
logoЙоханнес Клэбо
Жюль Лапьер
Ришар Жув
logoсборная Швеции
logoЭндрю Масгрэйв
Фридрих Мох
Ян Томас Йенссен
logoХовард Мусебю
Уго Лапалю
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