«Наполи» догнал «Аталанту» во главе таблицы Серии А. «Интер» отстает на 1 очко при матче в запасе
«Наполи» догнал «Аталанту» в таблице Серии А.
Команда Антонио Конте обыграла «Венецию» со счетом 1:0 в 18-м туре чемпионата Италии.
Неаполитанцы вышли на второе место в турнирной таблице, сравнявшись с бергамасками по очкам – по 41. «Аталанта» занимает более высокую позицию благодаря победе в очной встрече.
Третью строчку занимает «Интер», набравший 40 баллов и имеющий матч в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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