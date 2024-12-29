«Наполи» догнал «Аталанту» во главе таблицы Серии А. «Интер» отстает на 1 очко при матче в запасе

«Наполи» догнал «Аталанту» в таблице Серии А.

Команда Антонио Конте обыграла «Венецию» со счетом 1:0 в 18-м туре чемпионата Италии.

Неаполитанцы вышли на второе место в турнирной таблице, сравнявшись с бергамасками по очкам – по 41. «Аталанта » занимает более высокую позицию благодаря победе в очной встрече.

Третью строчку занимает «Интер », набравший 40 баллов и имеющий матч в запасе.