Торторелла о Мичкове: «Если будет нужно убрать его из состава «Филадельфии», я это сделаю. Катание, энергия – сейчас этого просто нет»

Джон Торторелла допустил вывод Матвея Мичкова из состава «Филадельфии».

«Филадельфия» обыграла «Анахайм» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. 20-летний россиянин не выходил на лед в третьем периоде по решению главного тренера «Флайерс».

В последних семи матчах Мичков оставался без набранных очков. У форварда 27 (11+16) баллов за результативность в 34 играх сезона при полезности «минус 6».

«Катание, энергия – сейчас этого просто нет. Вы видели, что до рождественской паузы у него были игровые проблемы.

Если будет нужно убрать его из состава или посадить на скамейку на период – я это сделаю. Это было мое решение», – сказал главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла .

Селебрини забил 12-й гол в сезоне НХЛ и обогнал Мичкова в гонке снайперов среди новичков. В гонке бомбардиров они делят 1-е место – у обоих по 27 очков