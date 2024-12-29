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«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Арсенал» на 9 очков, «Челси» – на 10. «Ман Сити» отстает на 14 баллов, проведя на игру больше, «МЮ» – на 23

«Ливерпуль» упрочил лидерство в Премьер-лиге.

Команда Арне Слота разгромила «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ со счетом 5:0. 

«Красные» набрали 45 очков после 18 проведенных матчей и занимают 1-е место в турнирной таблице. Вторым идет «Ноттингем Форест», который провел на одну игру больше и имеет на счету 37 баллов. 

На третьей строчке располагается «Арсенал» (36 очков), на четвертой – «Челси» (35). «Манчестер Сити» идет пятым, набрав 31 очко после 19 матчей. 

«Манчестер Юнайтед» отстает от лидеров лиги на 23 балла при равном количестве игр. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoНоттингем Форест
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoЧелси
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