«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Арсенал» на 9 очков, «Челси» – на 10. «Ман Сити» отстает на 14 баллов, проведя на игру больше, «МЮ» – на 23

«Ливерпуль» упрочил лидерство в Премьер-лиге.

Команда Арне Слота разгромила «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ со счетом 5:0.

«Красные» набрали 45 очков после 18 проведенных матчей и занимают 1-е место в турнирной таблице. Вторым идет «Ноттингем Форест », который провел на одну игру больше и имеет на счету 37 баллов.

На третьей строчке располагается «Арсенал » (36 очков), на четвертой – «Челси » (35). «Манчестер Сити» идет пятым, набрав 31 очко после 19 матчей.

«Манчестер Юнайтед » отстает от лидеров лиги на 23 балла при равном количестве игр.