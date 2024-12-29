«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Арсенал» на 9 очков, «Челси» – на 10. «Ман Сити» отстает на 14 баллов, проведя на игру больше, «МЮ» – на 23
«Ливерпуль» упрочил лидерство в Премьер-лиге.
Команда Арне Слота разгромила «Вест Хэм» в 19-м туре АПЛ со счетом 5:0.
«Красные» набрали 45 очков после 18 проведенных матчей и занимают 1-е место в турнирной таблице. Вторым идет «Ноттингем Форест», который провел на одну игру больше и имеет на счету 37 баллов.
На третьей строчке располагается «Арсенал» (36 очков), на четвертой – «Челси» (35). «Манчестер Сити» идет пятым, набрав 31 очко после 19 матчей.
«Манчестер Юнайтед» отстает от лидеров лиги на 23 балла при равном количестве игр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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