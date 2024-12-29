«Ювентус» не проигрывает в Серии А – 7 побед, 11 ничьих. Дальше – дерби с «Торино»
«Ювентус» продлил серию без поражений в чемпионате Италии.
Сегодня команда Тиаго Мотты сыграла вничью с «Фиорентиной» в 18-м туре Серии А – 2:2.
«Бьянконери» еще не проиграли ни одного матча в текущем розыгрыше лиги. На их счету 7 побед и 11 ничьих.
Туринцы занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем туре «Ювентус» проведет дерби с «Торино».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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