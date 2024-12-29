«Ювентус» не проигрывает в Серии А – 7 побед, 11 ничьих. Дальше – дерби с «Торино»

«Ювентус» продлил серию без поражений в чемпионате Италии.

Сегодня команда Тиаго Мотты сыграла вничью с «Фиорентиной» в 18-м туре Серии А – 2:2.

«Бьянконери» еще не проиграли ни одного матча в текущем розыгрыше лиги. На их счету 7 побед и 11 ничьих.

Туринцы занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем туре «Ювентус » проведет дерби с «Торино».