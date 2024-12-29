«Ман Сити» выиграл впервые за 6 матчей. У команды Гвардиолы 2 победы в 14 последних играх
«Манчестер Сити» победил впервые за 6 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Лестер» в 19-м туре АПЛ со счетом 2:0.
Это первая победа «горожан» с 4 декабря. За этот период они потерпели 3 поражения и дважды сыграли вничью.
«Сити» выиграл 2 из 14 последних матчей. На этом отрезке у него также 9 поражений и 3 ничьих.
4 января клуб из Манчестера встретится с «Вест Хэмом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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