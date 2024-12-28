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  • «Реал» и Роналду блеснули на Globe Soccer Awards, Глушакова лишат прав за езду подшофе, в Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов и обязанности знать гимн и другие новости
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«Реал» и Роналду блеснули на Globe Soccer Awards, Глушакова лишат прав за езду подшофе, в Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов и обязанности знать гимн и другие новости

1. На последней крупной футбольной церемонии года, Globe Soccer Awards, доминировал «Реал». Лучшим футболистом 2024-го был признан Винисиус Жуниор, его же выбрали лучшим форвардом. Джуд Беллингем стал лучшим полузащитником, Карло Анчелотти – лучшим тренером, ну а сами «сливочные» – клубом года.

2. Криштиану Роналду тоже не ушел без наград. 39-летнего нападающего признали лучшим бомбардиром всех времен и лучшим футболистом на Ближнем Востоке. Португалец в ответ выдал несколько ярких цитат: сравнил «Манчестер Юнайтед» с зараженным аквариумом, назвал результаты борьбы за «Золотой мяч» несправедливыми, прошелся по Лиге 1.

3. В КХЛ СКА одержал волевую победу над «Сочи» (5:4), проигрывая 2:4 по ходу третьего периода, «Локомотив» выиграл у «Витязя» (5:3), минское «Динамо» одолело московское (1:0), ЦСКА продлил победную серию до 10 матчей, разобравшись с «Нефтехимиком» (2:1), а «Спартак» уступил «Куньлуню» (2:4).

4. НБА. 44 очка Брауна помогли «Бостону» разгромить «Индиану».

5. «Арсенал» вырвался на второе место в АПЛ, одолев «Ипсвич» (1:0). Отрыв от «Манчестер Сити» увеличился до 8 очков, отставание от «Ливерпуля» составляет 6 баллов, хотя у «красных» еще и игра в запасе есть. Артета заявил о желании выйти на первую строчку, а также отметил «супердоминирование» в последнем матче.

6. НХЛ. «Коламбус» разобрался с «Бостоном» (6:2), Воронков набрал 2+1 (10 очков в последних 6 матчах), а Марченко – 1+2 (13 очков в последних 7 матчах). «Миннесота» без Капризова одолела «Даллас» (3:2 ОТ), несмотря на 1+1 от Дадонова

7. МЧМ. Громкая сенсация – сборная Латвии одолела Канаду на групповом этапе (3:2 Б), дважды отыгравшись на 54-й и 58-й минутах. Вратарь Фельдбергс отразил 55 из 57 бросков и ни разу не пропустил в серии буллитов из целых 8 раундов. 

8. Денис Глушаков попался на вождении в нетрезвом виде, алкотестер выявил 0,8 промилле. Бывшему полузащитнику «Спартака» придется пожить без водительских прав, а как долго – решит суд, куда документы уже направлены.

9. Руслан Нигматуллин вынужден снимать квартиру в Москве, поскольку бывшая супруга, по версии экс-голкипера сборной России, прибрала к рукам всю его недвижимость и нарушила договоренность о разделе денег. Общая стоимость имущества оценивается в 200 млн рублей.

10. Чемпионат мира по рапиду. Россиянин Мурзин лидирует после пяти туров, Гири – 6-й, Накамура – 13-й, Каруана – 23-й, Грищук – 29-й, Непомнящий – 55-й, Карлсен – 83-й.

11. «Барселона» не добилась регистрации Дани Ольмо через суд с первой попытки, но собирается подать новое заявление 30 декабря. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» с интересом следят за ситуацией.

12. В Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов и обязанности знать гимн. Депутат Свищев, входивший в число авторов инициативы, объявил о намерении выяснить причину такого решения, хотя сам о таком шаге и просил.

13. СКА обменяет Василия Глотова и Арсения Коромыслова в «Трактор» на Илью Карпухина и права на Руслана Хажеева. Роман Ротенберг подтвердил: «Нам нужен состав, в котором оборона не уступает атаке».

14. «Реал» начал называть свой стадион «Бернабеу» (без «Сантьяго») в соцсетях и маркетинге.

15. Майк Браун уволен из «Сакраменто», исполняющим обязанности главного тренера стал Даг Кристи. «Кингс» начали сезон с 13 побед в 31 матче.

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Опубликовал: Александр Суряев
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