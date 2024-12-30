ФИДЕ разрешила участникам чемпионата мира по блицу играть в джинсах

Международная федерация шахмат разрешила участникам ЧМ по блицу играть в джинсах.

Об этом говорится в заявлении главы ФИДЕ Аркадия Дворковича, которое опубликовано на сайте организации.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке. Во время турнира по рапиду норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали Магнуса на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался, и его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил турнир.

Сегодня стало известно, что Карлсен примет участие в турнире по блицу, который пройдет 30-31 декабря.

«После консультаций с нашими партнерами я принял решение опробовать подход, который обеспечит большую гибкость для официальных лиц ФИДЕ при вынесении решений о соответствии одежды требованиям.

В случае возникновения сомнений будут привлекаться специальные помощники для вынесения окончательных решений.

Принцип прост: по-прежнему требуется соблюдать официальный дресс-код, но допускаются элегантные незначительные отклонения, в частности, подходящие джинсы в тон к пиджаку.

В конце концов, наступает Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не попытается испортить праздничное настроение, в том числе и злоупотребляя этой дополнительной гибкостью», – говорится в сообщении.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов