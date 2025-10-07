Экс-помощник Гвардиолы о нежелании тренера возвращаться в «Барсу»: «В «Сити» к нам относились по-семейному, дали работать так, будто мы дома. Пеп не чувствовал такого нигде»

Экс-помощник Гвардиолы рассказал о нежелании Пепа возвращаться в «Барселону».

«Это его решение, ему и отвечать, но я уверен, что причина в том, что он провел в «Сити » очень много лет. К нам относились по-семейному, нам дали работать так, будто мы дома.

Пеп не чувствовал такого отношения ни в «Барселоне», ни в «Баварии».

Решение принимать ему, но я думаю, что любой проект должен быть рассчитан на пять или шесть лет. Не только в случае Пепа , но и в случае любого другого человека. После этого нужно восстановление.

Как друг, я бы сказал Пепу искать новый проект, потому что у него впереди еще долгий путь», – сказал в интервью Diario Sport бывший член тренерского штаба Гвардиолы Карлес Планшар.